Глава Роскомнадзора назвал условия внесения данных Telegram в реестр

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Telegram будет внесен в реестр распространения информации в случае, если представленные Павлом Дуровым данные о мессенджере будут достаточны. Об этом заявил глава Роскомнадзора Алексанжр Жаров. По его словам, ведомство приветствует позицию основателя сервиса.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram будет внесен в реестр распространения информации в случае, если представленные владельцем мессенджера Павлом Дуровым данные о сервисе будут достаточны. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, ответ Павла Дурова услышан. "Мы приветствуем его позицию", - сказал Жаров.

"Если набор сведений, который необходим для внесения в реестр организаторов распространения информации по тем ссылкам, которые Павел Дуров в своем сообщении привел, достаточен, то есть все пять идентификаторов имеются, то мы, очевидно, внесем Telegram в реестр организаторов распространения информации", - отметил глава Роскомнадзора.

Жаров добавил, что в этом случае никто не будет заниматься бюрократией. "И если идентификаторы все, то мы внесем его в реестр организаторов распространения информации. На этом пока все", - подчеркнул он.

Ранее в среду основатель Telegram Павел Дуров согласился внести мессенджер в реестр Роскомнадзора на основе регистрационных данных. Для этого он указал регистрационные данные о компании-издателе мессенджера в открытых источниках и предоставил на них ссылки. По его словам, туда команда принимает жалобы на контент, который связан с пропагандой терроризма.