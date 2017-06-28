Песков подтвердил, что Россия ответит на продление санкций ЕС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона ответит на продление санкций Европейского союза. По его словам, "принцип взаимности никто не отменял".

Россия ответит на решение Европейского союза продлить санкции. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Принцип взаимности никто не отменял", - подчеркнул он.

В четверг Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года в связи с ситуацией на востоке Украины. Критерием отмены санкций в ЕС назвали выполнение российской стороной Минских соглашений в полном объеме.