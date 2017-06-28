Роскомнадзор внесет данные Telegram в реестр

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации на данном этапе. В связи с этим он пообещал, что мессенджер в ближайшее время будет включен в реестр.

В ближайшее время Telegram будет включен в реестр организаторов распространения информации, заявил руководитель ведомства Александр Жаров. По его словам, мессенджер предоставил все необходимые данные.

"На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр", - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора в соцсети "ВКонтакте".

Также Александр Жаров подчеркнул, что другие международные коммуникационные сервисы должны тоже поступить аналогичным образом. "Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции", - напомнил глава Роскомнадзора.

Ранее 28 июня основатель Telegram Павел Дуров согласился внести мессенджер в реестр Роскомнадзора на основе регистрационных данных. Он указал их в открытых источниках и предоставил на них ссылки. По его словам, туда команда принимает жалобы на контент, который связан с пропагандой терроризма.

В ответ глава Роскомнадзора пообещал внести сервис в реестр в случае, если представленные Дуровым данные о мессенджере будут достаточны.