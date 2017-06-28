Связанные с "Аль-Каидой" боевики взяли в плен сотрудников ООН в Ливии

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В Ливии связанные с Аль-Каидой боевики взяли в заложники членов миссии ООН. Инцидент произошел в городе Эз-Завия в 40 километрах к западу от Триполи.

Боевики, связанные с "Аль-Каидой", захватили в плен членов миссии ООН в Ливии. Об этом сообщил в своем Twitter телеканал Sky News Arabiya.

"Боевики, связанные с "Аль-Каидой", удерживают членов миссии ООН в Ливии в городе Эз-Завия к западу от Триполи", - говорится в сообщении.