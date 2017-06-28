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Россия открыта к взаимодействию с ФРГ в борьбе с терроризмом. Об этом заявил в среду министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров на открытии 14-й Конференции городов-партнеров России и Германии.

Москва и Берлин должны формировать двустороннюю повестку, которая не будет зависеть от политической конъюнктуры и позволит вернуть отношения двух стран в русло стратегического партнерства. Об этом заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на открытии 14-й Конференции городов-партнеров России и Германии, передает "ТВ Центр".

Мероприятие стартовало 28 июня в Краснодаре. В нем принял участие и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что, несмотря на трудности двусторонних отношений последних лет, наметились положительные тенденции в торгово-экономической сфере. Так, в первом квартале текущего года товарооборот между двумя странами вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы неизменно стремимся, стремились и будем стремиться выстраивать отношения с Германией на основе равноправия и с учетом интересов друг друга. И последний опыт показывает, что отход от этих принципов наносит серьезный ущерб – как нашим странам, так и поступательному развитию европейского континента в целом. По-прежнему мы открыты для тесной координации усилий в интересах укрепления европейской безопасности, за которую наши страны несут повышенную ответственность. Открыты к совместному противодействию глобальным вызовам и угрозам. Прежде всего, конечно, к противодействию международному терроризму и экстремизму", - заявил Лавров.

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