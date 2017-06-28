Telegram внесен в реестр Роскомнадзора

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Сервис обмена сообщениями Telegram предоставил все требуемые данные и внесен в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. 28 июня основатель Telegram Павел Дуров согласился внести мессенджер в реестр Роскомнадзора на основе регистрационных данных.

Telegram внесен в реестр распространителей информации в интернете, номер реестровой записи - 90-РР. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. В описании сервиса отмечается, что Telegram - это "кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой предоставить данные об управляющей компании. Согласно федеральному законодательству, это необходимо для работы в России. Отмечалось, что если Telegram не передаст указанную информацию, то будет заблокирован.

Павел Дуров на своей странице в социальной сети сообщил, что регистрационные данные компании будут выданы, так как секрета не составляют. Однако отказался разрешить доступ к переписке пользователей, что, по словам Дурова, несовместимо с защитой частной жизни.