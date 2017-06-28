Лавров: встреча Путина и Трампа состоится в Гамбурге на саммите G20

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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся на следующей неделе в ходе саммита G20 в Гамбурге. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, два президента будут "в одно время в одном городе, в одном здании, в одном зале", и их контакт должен состояться.

Контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на следующей неделе в Гамбурге на саммите G20. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает "Интерфакс".

"Мы исходим из того, что контакт состоится, поскольку два президента будут в одно время в одном городе, в одном здании, в одном зале. Наверное, будет неправильно, если они не смогут переговорить, причем переговорить по многим вопросам", - подчеркнул Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем в Краснодаре.

По его словам, в первую очередь, нужно "добиваться нормализации диалога" между Москвой и Вашингтоном.