Глава МИД Германии рассказал о повестке переговоров с Лавровым

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что намерен обсудить на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым конфликты на Украине и в Сирии. По его словам, потенциал сотрудничества России и ФРГ необходимо использовать для урегулирования кризиса в этих странах.

Министры иностранных дел России и Германии обсудят конфликты на Украине и в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

"На переговорах с министром Лавровым мы обсудим Украину и Сирию, так как я твердо уверен, что нам необходимо найти способы урегулирования конфликтов в этих странах, используя огромный потенциал сотрудничества России и Германии в данных вопросах", - сказал он.

По данным агентства "РИА Новости", Габриэль намерен посетить Москву в четверг. Министр отметил огромный потенциал сотрудничества России и Германии.

"И мы не исчерпываем этот потенциал в данный момент. Это привело к тому, что качество жизни людей не так хорошо, каким оно могло бы быть, но мы намерены сегодня и завтра в Москве обменяться мнениями на этот счет", - сказал он.