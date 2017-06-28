Путин заявил об устроенных иностранными спецслужбами кибератаках на Россию

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Иностранные спецслужбы используют новые методы вброса информации, а также кибератаки против России, заявил президент нашей страны Владимир Путин. По его словам, иностранные спецслужбы активизировали деятельность против России и ее союзников.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы в операциях против нашей страны используют новые методы вброса информации, а также кибератаки. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, он рассказал об активизации иностранных спецслужб в их деятельности против России и ее союзников. "В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников", - отметил Путин в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР). Там он поздравляет офицеров Службы с 95-летием нелегальной разведки.

Владимир Путин добавил, что спецслужбы также пытаются завербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об "оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России".