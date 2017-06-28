Лавров: Россия достойно ответит на провокации США в отношении Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет соразмерно реагировать на провокации США в отношении сирийских войск. Глава МИД также рассказал, что американский госсекретарь Рекс Тиллерсон звонил ему и предупреждал о заявлении США относительно химатаки, готовящейся Дамаском.

Россия достойно ответит на провокации США в отношении сирийских войск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться", - сказал он.

Лавров также рассказал, что госсекретарь США звонил ему и уведомил о подготовке Соединенными Штатами заявления о готовящейся сирийскими властями химической атаке.

"Могу подтвердить, чтобы не было кривотолков, что он звонил мне и предупредил о якобы наличии у США информации об очередной, как он выразился, якобы готовящейся химической атаке правительства Сирии против оппозиционеров", - подчеркнул министр.