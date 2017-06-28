ФБР пришло с обысками к сотрудникам "Лаборатории Касперского"

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Агенты ФБР пришли в дома сотрудников "Лаборатории Касперского", которые живут в США. Их интересовало, как компания оперирует в Соединенных Штатах и насколько данные пользователей доступны Москве.

В США агенты ФБР пришли с обысками к сотрудникам "Лаборатории Касперского", которые живут в этой стране.

На телеканале NBC News отметили, что не знают, связано ли это с расследованием о "вмешательстве России" в выборы президента в США. При этом известно, что агентов интересовало, как компания оперирует в США и насколько данные пользователей доступны Москве, передает РИА Новости.

В США активно используется программное обеспечение компании. Согласно открытым источникам, Kaspersky Lab заплатил экс-советнику Трампа Майклу Флинну 11,25 тысячи долларов за консалтинг в области безопасности.