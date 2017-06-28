Боевики освободили сотрудников миссии ООН в Ливии

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Захваченные боевиками сотрудники миссии ООН в Ливии освобождены похитителями. Никто из заложников не пострадал. Их освободили после переговоров старейшин местных племен с боевиками. В настоящее время сотрудники ООН направились в Триполи.

Боевики освободили захваченных сотрудников миссии ООН в Ливии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бахрейнский портал Al-Wasat.

По его данным, заложники не пострадали. Они были освобождены после переговоров старейшин местных племен с боевиками без выполнения условий похитителей. В настоящее время сотрудники ООН направились в ливийскую столицу.

Как сообщалось ранее, боевики связанной с "Аль-Каидой" группировки захватили членов миссии ООН в городе Эз-Завия в 40 километрах к западу от Триполи. В плен попали четверо мужчин и две женщины. Похитители требовали освобождения нескольких своих соратников, задержанных в ливийской столице.