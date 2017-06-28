Постпред США при ООН назвала Ким Чен Ына параноиком

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что добиться от КНДР изменения курса на развитие ядерной программы можно только через максимальное давление. По ее словам, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является параноиком, который ко всему прочему, еще и работает над ядерной программой.

Лидер КНДР Ким Чен Ын является параноиком, считает постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. В связи с этим добиться от Пхеньяна изменения курса на развитие ядерной программы можно только через максимальное давление, отметила она.

Говоря о главе Северной Кореи, Хейли подчеркнула, что он постоянно ожидает попыток его убить или сменить режим. "Он держит свой народ в неведении, заставляя их слушать только то, что хочет он. И нам надо помнить, что он работает над ядерной программой", - сказала постпред США.

Об этом Хейли заявила на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей конгресса США отвечая на вопрос о том, повлияло бы усиление присутствия Соединенных Штатов на развитие ядерной программы КНДР, сообщает РИА Новости.

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