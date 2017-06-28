Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций-2017

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​Сборная Чили обыграла команду Португалии в рамках полуфинала Кубка конфедераций-2017. Лучшая команда Южной Америки оказалась сильнее чемпионов Европы в серии пенальти. Теперь команда Хуана Антонио Пицци сыграет в финале турнира с победителем второй пары 1/2 финала Германия – Мексика. Португальцы отправляются играть матч за третье место.

Сборная Чили по футболу обыграла команду Португалии в серии пенальти со счетом 3:0. Матч проходил в рамках полуфинала Кубка конфедераций-2017, передает TVC.ru.

В первом тайме команды создали по одному опасному моменту у ворот друг друга. После передачи от Алексиса Санчеса один на один вышел Эдуардо Варгас. Тем не менее, мяч после его выстрела отразил Руй Патрисиу. Спустя минуту похожий момент возник у ворот чилийцев. Андре Силва вышел на ворота Клаудио Браво с правого края штрафной, но и в этом случае вратарь оказался сильнее оппонента. На большее соперники в первом тайме не сподобились.

В начале второй половины встречи Артуро Видаль бил из опасного положения, но мяч пролетел выше ворот португальцев. Затем еще раз проверил реакцию Патрисиу форвард чилийцев Варгас, пробив через себя при розыгрыше углового. Вратарь чемпионов Европы был на высоте и на этот раз.

В контратаке Криштиану Роналду пробил по воротам Браво с острого угла, но и тут голкипер оказался на месте.

Затем издали мощный удар нанес по португальским воротам Видаль. Снаряд пролетел чуть выше ворот Патрисиу.

На 72 минуте настало время для Роналду быть на острие. Пробил лидер чемпионов Европы с линии штрафной. В итоге мяч рикошетом от ноги защитника едва не залетел в левый угол ворот Браво.

Основное время завершилось со счетом 0:0. Овертайм в основном остался за чилийцами, которые в конце дополнительного времени имели несколько возможностей забить. Но Видаль попал в штангу, а Мартин Родригес сотряс перекладину ворот Руя Патрисиу. Кроме того, затем Алексис Санчес пробил в защитника из убойной позиции.

В итоге матч перешел в серию пенальти, сильнее в которой оказались южноамериканцы. Со счетом 3:0 они обыграли европейцев в этой серии. Блестяще сыграл вратарь Браво.

Теперь чилийцы ждут в финале победителя другого полуфинала между Германией и Мексикой. Он состоится 29 июня в Сочи. Португальцы сыграют в матче за третье место.