В Пентагоне отказались комментировать наблюдение за базой Шайрат в Сирии

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В Пентагоне отказались комментировать информацию о круглосуточном наблюдении за авиабазой Шайрат в Сирии. По словам официального представителя оборонного ведомства, он не имеет права обсуждать военные планы своей страны.

В Пентагоне не стали комментировать инфорамацию о том, что вооруженные силы США ведут постоянное наблюдение за авиабазой Шайрат в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства Эдриана Рэнкайн-Гэллоуэя.

"Извините, но я не могу обсуждать военные планы или будущие военные операции", - сказал он.

Как сообщило ранее агентство "РИА Новости" со ссылкой на телеканал CNN, американские флот и авиация заняли атакующие позиции для возможного нападения на авиабазу Шайрат. Наблюдение за ней ведется круглосуточно. США полагают, что с базы может быть проведена химическая атака, на которую в Белом доме обещали ответить.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия будет отвечать на провокации США в отношении сирийских военных достойно и сообразно ситуации.

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