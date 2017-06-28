Путин обвинил зарубежные спецслужбы в поддержке экстремистов

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Некоторые зарубежные спецслужбы напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки для дестабилизации регионов вблизи российских границ. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин. По его словам, в ход идут также информационные вбросы и вербовка агентов, чтобы получить доступ к данным о российском потенциале.

Россия будет наращивать потенциал, технические и оперативные возможности разведки. В среду об этом заявил Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР, куда президент приехал, чтобы поздравить офицеров Службы с 95-летием нелегальной разведки, сообщает "Интерфакс".

Глава государства назвал результативную работу всех спецслужб, и в частности, СВР - одной из важнейших гарантий суверенного развития, безопасности и стабильности России.

Владимир Путин отметил, что нашей стране пришлось пройти через многие испытания, и всегда разведчики были, что называется, "на передовой". Не раз именно их решительные действия, добытая информация, тонко проведённые операции буквально меняли ход истории, позволяли защитить народ от угроз и сохранить мир. Президент подчеркнул, что Россия сталкивается сегодня с целым рядом вызовов.

"Это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно "опекаются", а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств. В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников. проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране. В этих условиях огромная ответственность лежит на сотрудниках СВР, всех наших спецслужб. Поэтому будем и дальше укреплять, наращивать потенциал разведки, её технические, оперативные возможности", - отметил Путин.

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