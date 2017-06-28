Суд арестовал стритрейсершу Багдасарян на шесть суток

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Мировой суд Савеловского района Москвы принял решение арестовать гонщицу Мару Багдасарян на шесть суток за уклонение от обязательных работ. Она была задержана 26 июня в столице.

Стритрейсерша Мара Багдасарян получила шесть суток ареста за уклонение от обязательных работ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря столичного Савеловского суда Константина Тимошенко.

По его словам, в отношении девушки рассматривалось дело о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.25 КоАП России (уклонение от исполнения административного наказания).

Багдасарян была задержана 26 июня в Москве за невыполнение обязательных работ. В Савеловском суде заявили, что на девушку составлен административный материал. Заседание состоялось 26 июня, однако в процессе изучения материалов дела суд вернул их приставам для устранения недостатков.