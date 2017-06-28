Суд арестовал стритрейсершу Багдасарян на шесть суток
Мировой суд Савеловского района Москвы принял решение арестовать гонщицу Мару Багдасарян на шесть суток за уклонение от обязательных работ. Она была задержана 26 июня в столице.
Стритрейсерша Мара Багдасарян получила шесть суток ареста за уклонение от обязательных работ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря столичного Савеловского суда Константина Тимошенко.
По его словам, в отношении девушки рассматривалось дело о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.25 КоАП России (уклонение от исполнения административного наказания).
Багдасарян была задержана 26 июня в Москве за невыполнение обязательных работ. В Савеловском суде заявили, что на девушку составлен административный материал. Заседание состоялось 26 июня, однако в процессе изучения материалов дела суд вернул их приставам для устранения недостатков.