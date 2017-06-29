В Минобороны назвали новый британский авианосец "удобной целью"

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Минобороны России ответило на заявление о превосходстве авианосца "Королева Елизавета" над крейсером "Адмирал Кузнецов". Представитель ведомства Игорь Конашенков обвинил британского министра Майкла Фэллона в незнании военно-морской науки, заявив, что британский авианосец - "удобная морская цель".

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова британского министра обороны Майкла Фэллона о "красоте" нового британского авианосца "Королева Елизавета" и его превосходстве над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".

По словам Конашенкова, заявление которого поступило в ТАСС, Фэллон продемонстрировал незнание военно-морской науки. "Британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", - указал представитель российского военного ведомства, посоветовав "не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника".

Фэллон высказался об "Адмирале Кузнецове" в интервью газете The Telegraph 27 июня. Среди прочего он подчеркнул, что Россия будет с завистью смотреть на новый британский авианосец.

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