Президент Бразилии отказался от поездки на саммит G20

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Бразильский президент Мишел Темер отменил поездку на саммит G20. О причинах отказа официально не сообщается. Однако решение было озвучено на фоне обвинений в коррупции против Темера.

Президент Бразилии Мишел Темер принял решение отменить поездку на саммит G20, который пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля. Об этом сообщает издание UOL со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Причины отмены поездки официально не сообщаются. Однако, по данным издания, Темер решил не покидать страну на фоне предъявленных ему обвинений в коррупции.

Ранее генпрокурор Бразилии Родригу Жанот обратился с верховный суд с обвинениями в коррупции против президента страны и экс-конгрессмена Родригу Лоуреша. Сам Темер с выдвинутыми обвинениями не согласен и называет их "художественным вымыслом".

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