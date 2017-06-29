Средняя продолжительность жизни в России выросла до 71,9 года

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В 2016 году средняя продолжительность жизни граждан России выросла до 71,87 года, что является рекордным показателем за всю историю сбора данных. Дольше всех живут люди в Ингушетии, Дагестане и Москве. Самая низкая продолжительность жизни зафиксирована в республике Тыве.

В прошлом году средняя продолжительность жизни россиян выросла до 71,87 года. Это рекордный показатель за всю историю сбора данных. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Самая большая продолжительность жизни зафиксирована в Ингушетии, Дагестане и Москве. В этих регионах средний показатель составляет более 77 лет. Меньше всего живут люди в республике Тыве – 64,2 года. Следом идут Чукотский автономный округ (64,4 года) и Еврейская автономная область (65,8 года).

По данным Росстата, за последние пять лет средняя продолжительность жизни в России выросла с 70,2 года до 71,9 года. Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял о необходимости достичь показателя в 76 лет к 2025 году.