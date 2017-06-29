Площадь пожаров на Дальнем Востоке увеличилась до 19 тысяч га

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На Дальнем Востоке и Забайкалье продолжают полыхать природные пожары. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Красноярском крае, Забайкалье, Иркутской области, в Тыве и Бурятии.

За сутки площадь природных пожаров на Дальнем Востоке увеличилась до 19 тысяч гектаров. Об этом сообщает "ТВ Центр". Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Красноярском крае, Забайкалье, Иркутской области, в Тыве и Бурятии.

Из-за аномальной жары и сильного ветра огонь распространяется очень быстро. В Сибири горит около 70 тысяч гектаров леса. Многие очаги расположены в труднодоступной местности. Большинство пожаров тушат в ручную - доставить технику в зону бедствия зачастую невозможно. С помощью авиации на горящую тайгу сбрасывают десятки тонн воды. Угрозы населенным пунктам нет. Жителям строго запрещено посещать леса. К ликвидации огня привлечено более четырех с половиной тысяч человек, в том числе парашютисты-десантники и порядка восьмисот пятидесяти единиц техники.