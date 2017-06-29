Мирный Алеппо: жители города восстанавливают голубятни

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В сирийские города, недавно освобожденные от боевиков, возвращается мирная жизнь. Теперь символом Алеппо, где полным ходом идут восстановительные работы, стали голуби. Их заводчик вспоминает, что во время боев эти птицы доставляли донесения правительственной армии.

Мухамад Сухель разводит голубей еще с детства. В их семье, страсть к птицам – потомственное. Начинал дед, потом отец. Теперь вот Мухаммад сутками пропадает на голубятне, передает "ТВ Центр".

Когда боевики захватили город и прослушивали переговоры солдат по радиостанции, приходилось использовать птиц. Отправлять с ними донесения. Террористы об этом узнали и часто охотились не только за голубями. Но и за их владельцами.

"Тогда было очень тяжело. Еды не хватало. Моя семья сама ела то же самое, что и голуби — рис и кукурузу. Наши соседи даже считали нас слегка сумасшедшими - потому что последние крохи мы делили с птицами, я боялся, что их украдут и съедят", - говорит мужчина.

До войны у Мухаммада было 3000 голубей. Большую часть пришлось продать. Иначе и стаю не спас бы, и семью не прокормил. Сегодня, голуби, как и люди, словно чувствуют, что войне в Алеппо конец. У птиц стали появляться птенцы.



"Еще мой дед и отец учили меня обращаться с голубями. Как для них, так и для меня все они одинаково любимые. Я отношусь к ним почти как к своим детям", - рассказывает он.

Сейчас у Мухаммада 300 голубей. А если учесть, что птиц уже не пугают взрывы и выстрелы, то скоро наверняка придется строить еще одну, уже третью голубятню.

Впервые за последние годы голуби могут спокойно летать над городом. А владельцы отпускают птиц, не опасаясь что их украдут мародеры или убьют боевики. И кто знает, может Мухаммад еще отправит весточку своим близким или друзьям, например, в Ирак или Египет. Как это в XII веке делали его предки.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.