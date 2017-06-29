Американским военным могут запретить использовать программы Касперского

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Сенат США может запретить военным использовать ПО "Лаборатории Касперского". Автор инициативы сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что "связи компании с Кремлем настораживают".

Комитет по вооруженным силам Сената США предложил запретить Пентагону использовать программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского", передает ТАСС.

Автор рекомендации сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что "связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем настораживают". Она добавила, что по отношению к продуктам компании существует консенсус между конгрессом и администрацией президента США Дональда Трампа.

Для вступления в силу проекту нужно пройти стандартную законодательную процедуру: после утверждения в палате представителей и сенате его должен подписать Трамп.

Законодательная инициатива в Сенате появилась практически одновременно с публикациями о допросе более десяти сотрудников "Лаборатории Касперского" агентами ФБР. Вопросы касались деятельности компании, а сами допросы проходили в рамках контрразведывательного расследования.

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