США ужесточили выдачу виз шести мусульманским странам
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В США ужесточили правила выдачи виз беженцам, а также гражданами Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Судана и Йемена. Теперь они смогут получить визу только при наличии тесных родственных или деловых связей в США.
США ввели новые критерии выдачи виз для граждан шести мусульманских стран и всем беженцам. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Госдепартамент.
Ужесточение визового режима распространится на Иран, Ливию, Сомали, Сирию, Судан, Йемен, а также на всех беженцев без исключения. Теперь граждане этих стран смогут приезжать в США только при наличии деловых связей или проживающих в Штатах близких родственников.
К близким родственникам в США отнесли родителей, супругов, детей, зятьев и невесток, братьев и сестер. Все остальные родственники - бабушки, дедушки, внуки, тети, дяди, невесты, двоюродные братья и сестры – близкими не считаются.
Ранее Верховный суд США постановил восстановить действие некоторых положений миграционного указа президента Дональда Трампа на время рассмотрения дела.
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