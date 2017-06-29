США ужесточили выдачу виз шести мусульманским странам

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В США ужесточили правила выдачи виз беженцам, а также гражданами Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Судана и Йемена. Теперь они смогут получить визу только при наличии тесных родственных или деловых связей в США.

США ввели новые критерии выдачи виз для граждан шести мусульманских стран и всем беженцам. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Госдепартамент.

Ужесточение визового режима распространится на Иран, Ливию, Сомали, Сирию, Судан, Йемен, а также на всех беженцев без исключения. Теперь граждане этих стран смогут приезжать в США только при наличии деловых связей или проживающих в Штатах близких родственников.

К близким родственникам в США отнесли родителей, супругов, детей, зятьев и невесток, братьев и сестер. Все остальные родственники - бабушки, дедушки, внуки, тети, дяди, невесты, двоюродные братья и сестры – близкими не считаются.

Ранее Верховный суд США постановил восстановить действие некоторых положений миграционного указа президента Дональда Трампа на время рассмотрения дела.

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