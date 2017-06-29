08:57, 29 июня 2017

Казначея Ватикана обвинили в сексуальных домогательствах

Теги:  В мире  религия  ватикан  обвинение  католицизм

Полиция Австралии обвинила в сексуальных домогательствах советника Папы Римского по экономическим вопросам, казначея папского престола Джорджа Пелла. Обвинения касаются периода, когда он служил священником в австралийском штате Виктория в 1970-х годах.

Советника папы римского по экономическим вопросам, кардинала Джорджа Пелла обвинили в сексуальных домогательствах, передает Reuters.

Высокопоставленный представитель Ватикана, которого называют казначеем папского престола, служил священником в австралийском штате Виктория в 1970-х годах. Обвинения против Пелла касаются этого периода.

Сам кардинал отверг все обвинения. В соответствии с требованием правоохранительных органов, Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 19 июля.

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