Казначея Ватикана обвинили в сексуальных домогательствах

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Полиция Австралии обвинила в сексуальных домогательствах советника Папы Римского по экономическим вопросам, казначея папского престола Джорджа Пелла. Обвинения касаются периода, когда он служил священником в австралийском штате Виктория в 1970-х годах.