Казначея Ватикана обвинили в сексуальных домогательствах
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Полиция Австралии обвинила в сексуальных домогательствах советника Папы Римского по экономическим вопросам, казначея папского престола Джорджа Пелла. Обвинения касаются периода, когда он служил священником в австралийском штате Виктория в 1970-х годах.
Советника папы римского по экономическим вопросам, кардинала Джорджа Пелла обвинили в сексуальных домогательствах, передает Reuters.
Высокопоставленный представитель Ватикана, которого называют казначеем папского престола, служил священником в австралийском штате Виктория в 1970-х годах. Обвинения против Пелла касаются этого периода.
Сам кардинал отверг все обвинения. В соответствии с требованием правоохранительных органов, Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 19 июля.
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