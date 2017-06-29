Отношения России и Германии находятся на минимальном уровне: мнение политолога
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Сергей Лавров в среду встретился в Краснодаре со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем. Глава российского МИД напоминает ему, что Россию сейчас обвиняют во всем, что происходит и в Европе, и в США, и на Ближнем Востоке, и на Украине. По мнению политологов, отношения России и Германии сейчас находятся на минимальном уровне.
В эфире программы "События. 25-й час" руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов рассуждает о российско-германских отношениях.
"Доверие между Россией и Германией находится на минимальном уровне. Полное доверие отсутствует, но худенькое есть. Это лучше, чем недоверие. Есть взаимное непонимание, которое строится на этом минимальном доверии. НАТО и германские политики глубоко уверены, что существует опасность со стороны России для стран Прибалтики. А мы со своей стороны отвечаем тем же – мы не доверяем их концепции", - говорит Белов.
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