Отношения России и Германии находятся на минимальном уровне: мнение политолога

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Сергей Лавров в среду встретился в Краснодаре со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем. Глава российского МИД напоминает ему, что Россию сейчас обвиняют во всем, что происходит и в Европе, и в США, и на Ближнем Востоке, и на Украине. По мнению политологов, отношения России и Германии сейчас находятся на минимальном уровне.