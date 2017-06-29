В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I

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В центре столицы археологи обнаружили старинную надгробную плиту XVII века. Она принадлежала Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I. В настоящее время плиту продолжают изучать специалисты. Ее впервые могут показать горожанам на одной из выставок, посвященных артефактам, найденным в рамках программы "Моя улица".

На Большой Лубянке столичные археологи обнаружили старинное надгробие XVII века, которое принадлежит Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I. Артефакт увидели в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени - большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия", - сказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Уникальность плиты состоит в том, что она выкрашена синим цветом. Артефакт относится к типу закладных надгробий. Их устанавливали в стену храма над местом погребения или рядом с ним.

В настоящее время плиту продолжают изучать специалисты. Ее впервые могут показать горожанам на одной из выставок, посвященных артефактам, найденным в рамках программы "Моя улица".