Сбитый автобусом британец спокойно встал на ноги и пошел в бар. Видео

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В Великобритании автобус на полной скорости сбил 53-летнего мужчину. Но тот, как ни в чем не бывало, встал на ноги и отправился на "лечение" ближайший паб. Сообщается, что мужчина отделался царапинами и ссадинами.

В Сети появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали инцидент с автобусом в городе Рединг на юге Великобритании.

Как сообщает The Guardian 53-летний Саймон Смит шел в субботу в бар. Неожиданно на полной скорости в него влетел автобус, удар отбросил мужчину на несколько метров. Несмотря на это, пострадавший тут же поднялся на ноги и зашел в ближайший паб "Пурпурная черепаха".

Сообщается, что мужчина отделался царапинами и ссадинами.

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