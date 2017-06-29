Умер экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев

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В четверг утром в возрасте 47 лет скончался бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Об этом рассказала его гражданская жена Александра Куцевол. Накануне стало известно, что артист попал в реанимацию с двухстронней пневмонией.

В четверг утром скончался бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Об этом сообщила гражданская жена артиста Александра Куцевол на своей странице в Instagram.

"В 7:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья. Как же я теперь без тебя? Лети, Олег! Я всегда с тобой", – написала Куцевол.

Накануне сообщалось, что Яковлев попал в реанимацию с двухстронней пневмонией. Артист находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Яковлев был солистом в составе "Иванушек International" с 1998 года, после того как группу покинул Игорь Сорин. В 2013 году Яковлев ушел из коллектива и занялся сольной карьерой.

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