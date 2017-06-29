В США задержаны 40 участников акции против реформы здравоохранения Трампа

Теги: В мире сша протест трамп

У здания Конгресса США в Вашингтоне арестованы около 40 участников акции протеста против реформы здравоохранения президента Дональда Трампа.

В США арестованы 40 участников акции протеста против реформы здравоохранения, предложенной президентом Дональдом Трампом. Митингующие собрались у здания Конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Люди скандировали "Здравоохранение сейчас", а в руках держали плакаты с требованием "Не забирайте наше здоровье". Акцией оказались недовольны конгрессмены и вызвали полицию. Стражи порядка предложили протестующим разойтись. Те, кто отказался, были задержаны.

Реформа системы здравоохранения США была одним из ключевых положений предвыборной программы Трампа и должна была отменить действующую Omabacare. Однако голосовать за нее отказались все сенаторы-демократы, и даже часть республиканцев. Дональд Трамп, ранее комментируя ситуацию в Конгрессе, не исключил, что предлагаемая им реформа может не состояться.