Томичи спасли оставленного в раскаленной машине 8-месячного младенца
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Прокуратура не нашла нарушений в действиях жителей Томска, которые разбили окна люксовой иномарки и спасли 8-месячного малыша, оставленного в автомобиле при 30-градусной жаре. А вот агрессивная реакция отца вызвала много вопросов. Расследование дела передано в центральный аппарат СКР.
В Томске возбуждено уголовное дело по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, сообщается на сайте следственного комитета.
По данным следователей, в Томске на улице Пушкина прохожие обратили внимание на орущего младенца в машине Lexus, оставленной под солнцем в 30-градусную жару. Малышу на вид было 8-9 месяцев, он был весь красный и ползал по переднему сидению. После неудачных попыток найти владельца, очевидцы решили выбить окно и достать ребенка. Они отнесли его в торговый центр и напоили водой.
Вскоре появился отец ребенка. Он вел себя агрессивно, бросил малыша на переднее сидение и уехал. Его реакция вызвала вопросы у прокуратуры области.
"Действия прохожих, разбивших стекло, чтобы спасти грудного ребенка, абсолютно правомерны. Никакие разбитые стекла не сравнимы с жизнью ребенка, а вот реакция отца вызывает вопросы", - рассказал начальник управления прокуратуры Томской области Андрей Вяткин.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, расследование уголовного дела взято на контроль центрального аппарата ведомства. Следователи опросят свидетелей и назначат судмедэкспертизу с целью выяснить, не причинен ли вред здоровью ребенка в результате длительного нахождения в раскаленном автомобиле.
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