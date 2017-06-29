Роналду не сыграет в матче за 3 место на КК-2017 из-за рождения двойни

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Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч за третье место на Кубке конфедераций. Тренерский штаб команды разрешил футболисту увидеть своих новорожденных детей. Ранее сообщалось, что у Роналду родилась двойня от суррогатной матери.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет в матче за третье место на Кубке конфедераций из-за рождения двойни. Тренерский штаб команды разрешил игроку увидеть своих новорожденных детей. Об этом сообщает Championat.com со ссылкой на испанскую газету Marca.

"Я был полностью сосредоточен на играх сборной, как и всегда, даже зная, что на свет появились два моих ребёнка. К сожалению, мы не достигли главной цели на турнире, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальским болельщикам. Очень рад, что наконец впервые увижусь со своими детьми", - написал Роналду на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что у португальского футболиста родилась двойня от суррогатной матери. Новорожденных близнецов зовут Ева и Матео. Кроме того, у звезды мадридского "Реала" уже есть один сын от суррогатной матери – шестилетний Криштиану Роналду-младший.

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