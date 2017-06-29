Пентагон: Сирия отказалась от новой химатаки после нашего предупреждения

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После предупреждения со стороны США сирийские вооруженные силы не предприняли химатаку, о возможности которой говорила американская сторона. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Ранее представитель Госдепа заявила, что доказательства подготовки химатаки опубликованы не будут, поскольку основаны на разведывательной информации.

Власти Сирии якобы отказались от химатаки после того, как о недопустимости таких действий их предупредили американские власти. Об этом заявил министр обороны США Джим Мэттис, комментируя отсутствие сообщений о применении в САР запрещенного оружия.

"Похоже, они серьезно восприняли наше предупреждение. Они не пошли на это", - приводит его слова агентство Reuters.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что доказательства подготовки Асадом химической атаки опубликованы не будут, поскольку основаны на разведывательной информации.

7 апреля корабли США нанесли удар по авиабазе правительственных войск Сирии. Атака была предринята по личному приказу президента Дональда Трампа как ответ на применение войсками Башара Асада химоружия в провинции Идлиб.

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