В России смертность от некачественной воды выросла втрое

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Количество смертей из-за употребления некачественной воды выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. По мнению экспертов, вредные химические вещества появляются в воде из-за устаревших очистных сооружений и старых водопроводных труб.

В России число смертельных случаев, связанных с употреблением некачественной питьевой воды, выросло в три раза и достигло почти 19 тысяч человек против шести тысяч в 2015 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Причиной всему стали устаревшие очистные сооружения, старые трубы и добавление хлора с целью дезинфекции. Несмотря на то, что воду обеззараживают на станциях, она может подхватить вредные примеси в пути по старой водопроводной трубе.

Самыми распространенными причинами смерти от некачественной воды являются патологии мочеполовой, пищеварительной и кровеносной систем. Дополнительные случаи смерти связаны с новообразованиями, инфекциями и болезни костно-мышечной системы.

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