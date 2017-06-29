В центре Москвы остановки украсят 30 тысяч роз, лилий и хризантем

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В ближайшие выходные остановки общественного транспорта в центре столицы украсят 30 тысяч цветов. Таким образом, город готовится к празднику розы. Кроме того, на столичных улицах появятся цветочные скульптуры и клумбы-картины.

К предстоящей пятнице остановки общественного транспорта в столице украсят композиции из более 30 тысяч роз, лилий и хризантем. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Таким образом, город готовится к празднику розы, который пройдет в ближайшие выходные.

"Украсить букетами и цветочными гирляндами планируют 50 остановок общественного транспорта. Помимо красных роз, белых лилий и хризантем, в украшении будут использовать листья тропической лианы монстеры и веточки вечнозеленого дерева салал из семейства вересковых", - говорится в сообщении.

Кроме того, на столичных улицах появятся цветочные скульптуры и клумбы-картины. В частности, данные композиции будут находиться на Триумфальной площади, Новом Арбате, а также рядом с музеем П.И. Чайковского на Кудринской площади. Возле цветочных скульптур горожанам планируют подарить около пяти тысяч роз нового сорта под названием "Москва".