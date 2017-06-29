14:42, 29 июня 2017

Путин предложил провести перекрестные годы России и Вьетнама

Теги:  Политика  путин  вьетнам

Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама. Российский лидер предложил провести перекрестные годы двух стран в 2019 году.

Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, который находится с визитом в России. Об этом сообщает "ТВ Центр". Центральная тема переговоров - расширение сотрудничества в экономической сфере. В том числе, в рамках ЕЭАС.

Лидеры двух стран обсудили реализацию соглашения о свободной торговле между государствами-участницами союза и Ханоем. Кроме того, президенты затронули международную повестку. Владимир Путин.

 

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