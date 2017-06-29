Пьяные выпускники на автобусе снесли шесть могил на Украине

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В Черкасской области выпускники устроили погром на кладбище. Но этого школьникам оказалось недостаточно. После они попытались сжечь автобус.

Автобус на кладбище пригнали выпускники одной из школ в Черкассах. Свой выход в большую жизнь, отмеченный немалой дозой спиртного, они закончили среди могил - угнали маршрутку, но не справились с управлением. После ДТП не придумали ничего лучше, как сжечь машину. Но проезжавшие мимо водители потушили пожар и вызвали полицию. Двое из четверых угонщиков задержаны, передает "ТВ Центр". Теперь продолжать образование недавние школьники, скорее всего, будут в тюрьме, им грозит от пяти до восьми лет.

Не очень праздничным получился и День конституции для народных избранников Украины. Он стал поводом обсудить изменения в основной закон. Среди них - существенное ограничение депутатской неприкосновенности. Почти два часа, что длилась пресс-конференция спикера Верховной рады, Андрей Парубий умело обходил больной вопрос, но в самом конце он все-таки прозвучал.

"Все находится на стадии первого чтения. Хочу напомнить, что эту дискуссию привязывали к судебной и президентской неприкосновенности. В итоге это все время создавало условия, чтобы ни та, ни другая инициатива не проходили", - заявил он.

До последнего времени лишение неприкосновенности в Раде было очень редким случаем. Из своих рядов депутаты изгоняли либо политически неугодных, либо совсем уж зарвавшихся коллег. Теперь такая угроза нависла над всеми. И придется пройти по узкой тропинке между европейскими рекомендациями и желанием сохранить статус-кво.

Подставит ли нынешний состав Верховной рады себе подножку в виде отмены или хотя бы ограничения неприкосновенности - сказать сложно. Скорее всего, это будет зависеть от настойчивости европейских покровителей. Но то, как депутаты умеют спускать на тормозах неудобные законопроекты - хорошо известно. Так, например, была нарушена процедура принятия закона о децентрализации, который непосредственно касается Донбасса. Кстати, на День конституции Киев подарил согражданам на территориях, которые так хочет вернуть под свой контроль, новые смертоносные подарки.

"Сегодня территория ЛНР подверглась артиллерийскому огню со стороны Вооруженных сил Украины, причем из запрещенных минскими соглашениями калибров, которая давным-давно должна была быть отведена", - сообщил официальный представител народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Жители Луганска в долгу не остались. Поздравляя Киев с праздником, они устроили перформанс, во время которого положили на конституцию Украины полутораметровый картонный болт.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".