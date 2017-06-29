Собянин: завершилось строительство нового современного ТПУ "Солнечная"

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Завершилось строительство транспортно-пересадочный узла "Солнечная" на территории одноименной станции Киевского направления Московской железной дороги. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия ТПУ.

На северо-западе столицы в полную силу заработал крупный транспортно-пересадочный узел - станция "Солнечная". В четверг там побывал мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Он отметил, что только по предварительным подсчетам, этим вокзалом смогут воспользоваться свыше 100 тысяч человек в неделю. Для автомобилистов тут есть перехватывающие парковки - на них можно оставить машину и пересесть на общественный транспорт. Для маломобильных граждан предусмотрены специальные лифты и эскалаторы. Сергей Собянин также осмотрел новые поезда "Иволга", именно они будут использоваться для пригородных экспресс-перевозок.



"Сегодня мы запускаем здесь сразу два проекта. Первый проект - это новая платформа, которая по сути вокзал, который будет работать на Солнцево и Переделкино. И второй проект - более важный, более серьезный - по сути дела мы получили от машиностроителей новый отечественный подвижной состав "Иволга", который не уступает лучшим новейшим поездам, изготовленные тем же Siemens. Это очень важно, потому что речь идет о новых рабочих местах, локализации, ну и естественно о комфорте пассажиров", - сказал Собянин.