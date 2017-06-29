"Лаборатория Касперского" отвергла обвинения США в связях с Кремлем

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"Лаборатория Касперского" считает выдвинутые в адрес компании обвинения со стороны США в связях с Кремлем неприемлемыми и голословными. Накануне агенты ФБР опросили сотрудников компании. На следующий день стало известно, что сенаторы готовят законопроект, который может запретить Пентагону использовать ПО "Лаборатории".

Обвинения, которые звучат из США, в том, что "Лаборатория Касперского" якобы сотрудничает с Кремлем, являются голословными и неприемлемыми. Об этом агентству "Интерфакс" заявили в пресс-службе российской компании.

Представители "Лаборатории" заявили, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований, а сама ситуация "абсолютно неприемлема", так как "против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами". В пресс-службе подчеркнули, что "Лаборатория" является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

Ранее сенатор-демократ Джин Шахин рекомендовала внести в проект военного бюджета, принятого профильным комитетом сената, поправку, запрещающую использование продуктов "Лаборатории Касперского" в армейских структурах. По ее мнению, изложенному в заявлении, "связи компании с Кремлем вызывают серьезные опасения".

Накануне агенты ФБР опросили нескольких сотрудников "Лаборатории", работающих в США. Их вопросы касались, в частности, того, "насколько американское подразделение отчитывается перед Москвой".

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