Создатели вируса Petya заработали на кибератаке всего 4 биткоина

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Хакеры, создавшие вирус Petya, заработали за два дня лишь 4 биткоина или около 10 тысяч долларов. Для сравнения, в мае схожая кибератака WannaCry принесла хакерам 42 тысячи долларов.

Вирус-вымогатель Petya, атаковавший во вторник компьютерные системы по всему миру, принес хакерам всего 4 биткоина или 10 тысяч долларов, сообщает CNBC.

Как следует из записей блокчейна, на кошелек хакеров поступило 3,99 биткоинов с помощью 25 транзакций. По текущему курсу цена одного биткоина составляет 2574,46 долларов. Для сравнения, хакеры, распространившие в мае вирус-вымогатель WannaCry, получили 42 тысячи долларов.

27 июня новый вирус-вымогатель Petya атаковал компьютерные системы во многих странах мира. Вирус блокировал работу около 80 организаций в России и на Украине. За возобновление работы техники хакеры требовали выкуп в размере 300 долларов.

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