Решение о продлении антироссийских санкций ЕС вступило в силу
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Решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России до 31 января 2018 года опубликовано в Официальном журнале организации. Таким образом, документ вступил в силу.
Решение о продлении европейских экономических санкций против России до 31 января 2018 года вступило в силу. В четверг постановление было опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.
"Совет ЕС единогласно принял формальное решение об этом по письменной процедуре", - указывается в тексте заявления.
Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Новое решение носит технический характер: политическое решение о продлении санкций было принято 22 июня на саммите Евросоюза.
Москва не раз указывала на контрпродуктивность и абсурдность санкций, так как Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений.