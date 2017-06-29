Задолжавший кредиторам 42 млрд рублей "Росэнергобанк" признан банкротом

Теги: суд центробанк Экономика банк бизнес задолженность банкрот

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал банкротом "Росэнергобанк", который входил в первую сотню крупнейших банков страны. Обязательства банка перед кредиторами превышают 42 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал банкротом московский "Росэнергобанк", передает "Интерфакс". Суд утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов.

Обязательства банка перед кредиторами превышают 42 миллиарда рублей, а стоимость активов должника составляет около 12 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит средств превышает 29 миллиардов рублей.

10 апреля Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций "Росэнергобанк". В деятельности организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности.

Читайте также:

ЦБ лишил лицензии "Фидбэк" и "Расчетный Финансовый Дом"

Российские банки вернули ипотеку без первоначального взноса

Российские банки защитят квантовой криптографией