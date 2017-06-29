Захарова: заявления США о химатаке в Сирии направлены против России

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Мария Захарова заявила, что США отказались подтверждать какими-либо фактами обвинения в адрес сирийских властей, которые якобы ведут подготовку химической атаки. По ее словам, данная провокация направлена не только против Сирии, но и против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления США о подготовке сирийскими властями химической атаки направлены против России. Об этом она рассказала на брифинге в четверг.

"К сожалению, очередные голословные обвинения прозвучали из Вашингтона в адрес сирийского руководства, которые якобы планируют новую химическую атаку. Нам известны эти заявления, которые официальные лица в Вашингтоне отказались подтверждать какими-либо фактами", - приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она подчеркнула, что данная ситуация является провокацией Соединенных Штатов. По словам Захаровой, она направлена не только против властей Сирии, но и против России.

Во вторник Белый дом обвинил сирийские власти в намерении осуществить новую химическую атаку. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, президент Сирии "заплатит высокую цену" в случае повторения массового убийства гражданских лиц.

4 апреля химическая атака в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, по данным СМИ, привела к гибели не менее 70 человек. Оппозиция обвинила в случившемся власти Сирии. Дамаск отрицает причастность к атаке.

Россия неоднократно предлагала провести расследование под эгидой Организации по запрещению химического оружия с выездом в Хан-Шейхун и Шайрат, однако соответствующая инициатива была заблокирована западными странами.

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