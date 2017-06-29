Сердюков вошел в состав совета директоров "КамАЗа"

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Экс-министр обороны, индустриальный директор авиационного комплекса "Ростех" Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров "КамАЗа" . Он сменил в составе совета экс-председателя "Внешэкономбанка" Владимира Дмитриева.

Акционеры компании "КамАЗ" приняли решение включить в совет директоров бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, передает РИА Новости.

Своего места в совете директоров компании лишился вице-президент Торгово-промышленной палаты и бывший глава "Внешэкономбанка" Владимир Дмитриев. Все остальные члены совета сохранили свои места.

Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех". На этом посту он находится с 2015 года. Он также возглавлял Минобороны России с 2007 по 2012 год. Однако его отправили в отставку на фоне коррупционного скандала в ведомстве.

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