В МИД России назвали ложью сообщения о разведоборудовании на дипобъектах в США

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МИД России опровергло сообщения американских СМИ о том, что на территории российских дипломатических зданий в США находились разведывательные антенны. Кроме того, Москва требует доступ на эти объекты, иначе разработает ответные меры.

В МИД России назвали ложью сообщения The Washington Post о том, что сотрудники ФБР нашли следы демонтажа разведывательного оборудования на российской дипсобственности в США, сообщает "Интерфакс".

По словам представительства ведомства Марии Захаровой, не исключено, что американские силовики "похозяйничали" на объектах в то время, когда российским представителям туда был запрещен доступ.

"Мы абсолютно не исключаем, что за то время, когда российским экспертам был заблокирован доступ на объекты, действительно хозяйничали те самые "мистеры Смиты", которые вполне могли устроить там любые инсценировки, создать искусственно там любые следы демонтажа", - рассказала она.

В МИД России также потребовали от США вернуть Москве два дипобъекта в Нью-Йорке и Вашингтоне, иначе ведомство оставляет за собой право на ответные меры.