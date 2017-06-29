Захарова назвала районы Сирии, где возможны провокации с химоружием

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что у Москвы появились новые данные о провокациях с химическим оружием в Сирии. По информации ведомства, речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Арриха.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокации с химическим оружием в Сирии возможны в населенных пунктах Саракаб и Арриха. Об этом она рассказала на брифинге в четверг.

"Есть новые данные. Мы считаем, что такая инсценировка готовится. Из конкретики, не исключено, что речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Арриха", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее во вторник Белый дом обвинил сирийские власти в намерении осуществить новую химическую атаку. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, президент Сирии "заплатит высокую цену" в случае повторения массового убийства гражданских лиц.

4 апреля химическая атака в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, по данным СМИ, привела к гибели не менее 70 человек. Оппозиция обвинила в случившемся власти Сирии. Дамаск отрицает причастность к атаке.

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