На горе Ай-Петри в Крыму снесли незаконные постройки

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На горе Ай-Петри снесли незаконные кафе и магазины. Они появились здесь в постсоветское время.

В Крыму на знаменитой горе Ай-Петри начали сносить незаконные кафе и магазины. Об это сообщает "ТВ Центр".

Вершина - одно из самых популярных мест на полуострове. В постсоветское время из-за большого потока туристов на плато вырос настоящий торговый городок со своими сувенирными лавками и ресторанами. И среди них потерялся вид заповедной территории.

Ликвидировано уже более 40 объектов. Предпринимателям, незаконно занимавшим земли, обещают выплатить компенсацию и предоставить альтернативное торговое место. А на самой горе организуют удобную смотровую площадку.