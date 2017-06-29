На горе Ай-Петри в Крыму снесли незаконные постройки
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На горе Ай-Петри снесли незаконные кафе и магазины. Они появились здесь в постсоветское время.
В Крыму на знаменитой горе Ай-Петри начали сносить незаконные кафе и магазины. Об это сообщает "ТВ Центр".
Вершина - одно из самых популярных мест на полуострове. В постсоветское время из-за большого потока туристов на плато вырос настоящий торговый городок со своими сувенирными лавками и ресторанами. И среди них потерялся вид заповедной территории.
Ликвидировано уже более 40 объектов. Предпринимателям, незаконно занимавшим земли, обещают выплатить компенсацию и предоставить альтернативное торговое место. А на самой горе организуют удобную смотровую площадку.