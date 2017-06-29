Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины

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Конституционная комиссия Украины получила задание от президента Петра Порошенко проработать проект изменения статуса Крыма. Депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь подчеркнул, что работа ведется исключительно над десятым разделом конституции, где описан статус "Автономной Республики Крым".

Президент Украины Петр Порошенко поручил конституционной комиссии Верховной Рады провести работу над десятым разделом основного закона страны, в котором описан статус Крыма.

"На сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", – заявил депутат Рады Юрий Чижмарь в эфире украинского "5 канала".

В Киеве ранее неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, Порошенко утверждал, что украинские флаги скоро "будут развеваться гордо в свободном Крыму".

В Крыму на это предложили Киеву исключить раздел "Автономная Республика Крым" из основного закона. Как отмечал депутат Госдумы России Руслан Бальбек, с учетом нынешних реалий конституция Украины устарела на несколько лет.

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