В конце июля москвичи смогут увидеть звездопад

Теги: Космос планетарий москва

В Московском планетарии сообщили, что 29 июля жители столицы смогут увидеть звездопад. Его можно будет наблюдать невооруженным глазом там, где небо лишено городской засветки.

В последнюю субботу июля жители столицы смогут увидеть звездопад. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.

"29 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет максимума действия, по прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 20 метеоров в час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдать звездопад можно будет невооруженным глазом там, где небо лишено городской засветки. Кроме того, в течение всего летнего периода москвичи смогут увидеть серебристые облака, которые появляются в сумеречном небе над столицей.