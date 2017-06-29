В Китае подтвердили подписание плана военного сотрудничества с Россией

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Минобороны Китая подтвердило подписание с Россией дорожной карты развития военного сотрудничества на 2017-2020 годы. Документ был подписан российским министром обороны Сергеем Шойгу и его китайским коллегой Чаном Ваньцюанем на полях саммита ШОС 7 июня.

В Китае подтвердили подписание дорожной карты военного сотрудничества с Россией. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны КНР.

По данным ТАСС, о подписании документа рассказал на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Китая. По его словам, дорожная карта была подписана главой Минобороны России Сергеем Шойгу и его китайским коллегой Чаном Ваньцюанем 7 июня на полях саммита ШОС в Астане.